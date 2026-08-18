Трехлетнего малыша нашли одного в парке Атырау ранним утром

В Атырау трехлетнего ребенка обнаружили одного в городском парке ранним утром. Малыша заметил прохожий и сообщил об этом в полицию, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел 16 августа около 07:25. По информации полиции, рядом с ребенком не было родителей или других взрослых. Мужчина, заметивший малыша, позвонил по номеру 102.

Полицейский приехал через 10 минут

На место направили сотрудника патрульной полиции Султана Сапаргалиева. Примерно через 10 минут он прибыл в парк и обнаружил трехлетнего ребенка.

Пока полицейские выясняли личность малыша и разыскивали его родителей, сотрудник оставался с ним, успокаивал ребенка и следил за его безопасностью.

Вскоре правоохранителям удалось установить мать. Ребенка благополучно передали ей.

В полиции не уточнили, при каких обстоятельствах трехлетний ребенок оказался один в парке.

Что напомнили родителям

В полиции призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время и всегда контролировать их местонахождение.

Жителей также попросили не проходить мимо, если они заметили ребенка без сопровождения взрослых в общественном месте. В подобных случаях необходимо обратиться в полицию по номеру 102.