Врачи Национального научного медицинского центра в Астане успешно провели высокотехнологичную операцию трёхлетнему ребёнку с редким врождённым пороком сердца - корригированной транспозицией магистральных сосудов, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства здравоохранения РК, операция длилась около шести часов и включало сложную реконструкцию анатомии сердца.

КТМС - редкая аномалия, при которой происходит инверсия соединений между предсердиями и желудочками: правое предсердие соединяется с морфологически левым желудочком, а левое - с правым. Несмотря на кажущееся соответствие кровотока норме, нагрузку на себя берёт правый желудочек, не приспособленный к высоким системным давлениям, что со временем может привести к сердечной недостаточности.

Первый этап лечения провели ещё в девятимесячном возрасте, ребёнку была выполнена операция по лигированию лёгочной артерии, подготовив миокард к последующим нагрузкам. Теперь же специалисты выполнили радикальную коррекцию — операцию Double Switch с одномоментной установкой двухкамерного электрокардиостимулятора. Хирургическое вмешательство включало сразу два этапа: операцию Сеннинга (венозное перенаправление на уровне предсердий) и операцию Жатене (артериальное перенаправление на уровне магистральных сосудов), что позволило анатомически восстановить правильный путь кровотока.

К операции тщательно подготовились: проводился многоэтапный анализ состояния пациента, организованы консультации с зарубежными экспертами. Как отметил директор Центра детской кардиохирургии Амангельды Керимкулов, эта работа стала возможной благодаря высокому уровню слаженности команды и современным возможностям отечественной медицины.

В состав кардиохирургической бригады вошли: руководитель отдела детской кардиохирургии Нуркеев Бакытжан Абидуллаевич, старший ординатор Туякбаев Бауыржан Мырзабаевич, кардиохирург Алдабергенов Ербол Нурланулы, анестезиологи под руководством Кабакановой Асель Ханатовны, лечащий врач-кардиолог Кенжебаева Арайлым Орынбековна, а также медицинские сёстры Центра.

Маленького пациента ожидает восстановление и реабилитация под наблюдением специалистов. Благодаря ранней диагностике, профессионализму медиков и современной хирургии, у ребёнка теперь есть шанс на полноценную и здоровую жизнь.