Трековые велогонщики принесли стране три медали на ЧА в Филиппинах

Сегодня 2026, 00:35
Фото: Olympic

Сборная Казахстана по велоспорту на треке продолжает радовать успехами на чемпионате Азии в Тайгатае, передает BAQ.kz.

На этот раз казахстанские спортсмены завоевали сразу три медали.

Рината Султанова поднялась на третью ступеньку пьедестала в индивидуальной гонке преследования.

Алишер Жумакан завоевал серебро в групповой гонке по очкам.

Ещё одну медаль сборная принесла благодаря Рамису Динмухаметову и Илье Карабутову. Спортсмены стали вторыми в динамичной командной гонке мэдисон.

Казахстанские велогонщики продолжают демонстрировать высокий уровень и на международной арене.

