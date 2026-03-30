Трековые велогонщики принесли стране три медали на ЧА в Филиппинах
Спортсмены продолжают демонстрировать высокий уровень.
Сегодня 2026, 00:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
140Фото: Olympic
Сборная Казахстана по велоспорту на треке продолжает радовать успехами на чемпионате Азии в Тайгатае, передает BAQ.kz.
На этот раз казахстанские спортсмены завоевали сразу три медали.
Рината Султанова поднялась на третью ступеньку пьедестала в индивидуальной гонке преследования.
Алишер Жумакан завоевал серебро в групповой гонке по очкам.
Ещё одну медаль сборная принесла благодаря Рамису Динмухаметову и Илье Карабутову. Спортсмены стали вторыми в динамичной командной гонке мэдисон.
Казахстанские велогонщики продолжают демонстрировать высокий уровень и на международной арене.