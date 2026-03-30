Сборная Казахстана по велоспорту на треке продолжает радовать успехами на чемпионате Азии в Тайгатае, передает BAQ.kz.

На этот раз казахстанские спортсмены завоевали сразу три медали.

Рината Султанова поднялась на третью ступеньку пьедестала в индивидуальной гонке преследования.

Алишер Жумакан завоевал серебро в групповой гонке по очкам.

Ещё одну медаль сборная принесла благодаря Рамису Динмухаметову и Илье Карабутову. Спортсмены стали вторыми в динамичной командной гонке мэдисон.

Казахстанские велогонщики продолжают демонстрировать высокий уровень и на международной арене.