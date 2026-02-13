В новом выпуске подкаста Trend Talk обсудили планы по обустройству Кок-Жайляу и реализацию проекта горнолыжного курорта Almaty Superski. Гостем программы стал директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев, который рассказал о ключевых параметрах будущей инфраструктуры, масштабах застройки и мерах по защите экологии на территории национального парка.

В ходе разговоре Ержан Еркинбаев подробно остановился на том, какие курортные объекты планируется разместить на Кок-Жайляу – включая горнолыжные трассы, подъёмники, канатные дороги и сервисную инфраструктуру – и подчеркнул, что проект не предусматривает строительство частных вилл и коттеджей. Также он пояснил, кто будет реализовывать проект и за счёт каких источников предполагается его финансирование.

Кроме того, в выпуске затронули вопросы проведения ОВОС, взаимодействия с экоактивистами, сроков общественных слушаний и того, какие возможности проект может дать местным жителям, в том числе в части создания рабочих мест, социальных программ и доступности курорта для казахстанцев.