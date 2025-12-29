На новом выпуске подкаста Trend Talk министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова подвела итоги изменений в социальной сфере за 2025 год. По её словам, в стране усилилась работа по созданию качественных рабочих мест, снижению производственного травматизма и легализации самозанятых.

Одним из ключевых инструментов стала цифровая карта семьи, которая позволила назначать адресную социальную помощь точечно и исключать человеческий фактор. Благодаря новым механизмам и цифровизации в бюджет было возвращено около 600 млрд тенге, ранее уходивших через схемы и мошенничество.

Отдельное внимание министр уделила развитию платформенной занятости. Выпуск также затрагивает реформу системы социальных услуг и улучшение условий в реабилитационных центрах, а также планы на 2026 год – среди приоритетов обозначены безопасность труда, развитие трудовых стандартов и расширение доступа к социальной поддержке.