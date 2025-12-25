В новом выпуске Trend Talk — разговор о трёх темах, которые волнуют многих казахстанцев: лекарства, кредиты и образование.

Депутат Мажилиса Мурат Абенов рассказал о ситуации на фармацевтическом рынке, пояснил, кто переплачивает за препараты и как формируется их стоимость. В ходе беседы он также остановился на теме онлайн-кредитов, объяснив, как работают такие схемы и какие риски они несут для граждан.

Отдельный блок программы посвящён образованию. Речь идёт о частных школах, вопросах отчётности и системных проблемах, с которыми в итоге сталкиваются родители и дети.