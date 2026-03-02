Тренер «Динамо» ждёт Зайнутдинова: что известно о восстановлении хавбека
Сегодня 2026, 05:12
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о состоянии травмированного Бактиёра Зайнутдинова и признался, что ждёт казахстанца в составе, передает BAQ.KZ.
«Я сам жду его с нетерпением. Этот вопрос лучше задать медицинскому штабу, они смогут более точно всё сформулировать. Он восстанавливается», — заявил Гусев на пресс-конференции после матча 19-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (4:0).
Отметим, что в октябре прошлого года Зайнутдинов получил серьёзное повреждение и выбыл на длительный срок.
