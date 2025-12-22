По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды казахстанским спортсменам – участникам XXV Летних Сурдлимпийских игр, прошедших в Токио (Япония), передает BAQ.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что поддержка спортсменов является одним из приоритетных направлений работы Правительства и выразил благодарность Национальной сборной РК — специалистам и тренерскому составу — за слаженную и результативную работу, ставшую примером решимости и воли к победе.

В Сурдлимпийских 2025 года играх приняли участие около 3 тыс. спортсменов из 81 государства. Казахстанские спортсмены защищали честь страны в восьми видах спорта и завоевали 25 медалей – 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых. В результате Национальная сборная РК заняла 9-е место в общекомандном зачете.

В ходе чествования отмечены результаты спортсменов по сурдо дзюдо, блестящее выступление которых принесло Казахстану 11 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых) и стало одним из ярких достижений Игр. В числе лидеров команды — Еркебулан Канафин и Шадияр Куандык, ставшие трехкратным и двукратным чемпионами.

В легкой атлетике спортсменка Фаина Мейрманова принесла сборной золотую медаль в прыжках в высоту и установила рекорд Игр — 1,79 метра.

Значимый вклад в общий успех внесли и борцы Андрей Самарин и Шадияр Пернеш, ставшие чемпионами в вольной и греко-римской борьбе.

Бронзовые награды в настольном теннисе принесли Канат Конкубаев, Данияр Искендиров, Бижан Тулебаев и Абылай Бүркитбай.

В тхэквондо бронзовыми призерами стали Аян Абдраш, Айжамол Абдикатова и Аида Макатова.

Премьер-министр подчеркнул, что все достигнутые результаты говорят о высоком уровне подготовки казахстанских спортсменов и их способности успешно справляться с самыми серьезными спортивными вызовами.

От имени награжденных с ответным словом выступили тренеры Серик Данияров и Максим Рожков.

"Проделана огромная работа. Мы выглядели очень достойно на этой Сурдлимпиаде, что вылилось в такие награды и победы. Огромное спасибо нашей стране, Президенту. Свою бронзовую медаль я хочу посвятить Главе государства", —- сказал старший тренер национальной сборной команды по настольному теннису Серик Данияров.

Орденом "Құрмет" награждены:

Еркебулан Канафин – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Шадияр Куандык – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Сергей Дмитренко – главный тренер национальной сборной команды РК по сурдо дзюдо;

Куанышбек Мукаш – вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;

Азамат Карлыгашев – вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК.

Благодарностью Президента РК:

Сауле Шакуова – генеральный директор Национального Сурдлимпийского комитета РК;

Серик Сапиев – президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;

Айжан Чокина – Генеральный секретарь Национального Сурдлимпийского комитета РК.

Благодарственным письмом Премьер-министра РК:

Гулама Хамзе – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Амина Файзулина – чемпион и серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Токтарбек Айдарбек – серебряный призер и чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Алтынбек Какитаев – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г);

Айым Жетписбаева – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г);

Сабиржан Хапизов – бронзовый призер и Чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Анна Краморова – бронзовый призер и Серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Ерсин Болатов – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Айдос Тугелбаев – чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Анастасия Тимошенкова – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Дина Адамбаева – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Фериде Кара оглы – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Ольга Гараева – серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Фаина Мейрманова – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Нурсултан Кульдеев – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Аян Абдраш – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Айжамол Абдикатова – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Аида Макатова – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Андрей Самарин – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Рамазан Абдрасил – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Хайратхаан Шонку – серебряный и бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Шадияр Пернеш – чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Габит Есжанов – серебряный призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Гасыр Тургынбай – бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Сабыржан Рсалы – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Канат Конкубаев – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Данияр Искендиров – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Абылай Буркитбай – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Бижан Тулебаев – бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Зульфия Мухамедиярова – старший тренер национальной сборной команды РК по дзюдо;

Нуржан Сейтканов – старший тренер национальной сборной команды РК по дзюдо;

Богдан Весельский – старший тренер национальной сборной команды по легкой атлетике;

Елена Пономарева – старший тренер национальной сборной команды по легкой атлетике;

Ерлан Мукажан – старший тренер национальной сборной команды РК по греко-римской борьбе;

Ерназар Конысбаев – старший тренер национальной сборной команды РК по вольной борьбе;

Бек Молдахметов – старший тренер национальной сборной команды РК по вольной борьбе;

Серик Данияров – старший тренер национальной сборной команды по настольному теннису;

Ербол Симамбаев – главный тренер национальной сборной команды по тхэквондо;

Максим Рожков – тренер по легкой атлетике;

Мерхат Болатханов – старший тренер национальной сборной команды по тхэквондо;

Мерверт Беисова – медицинская сестра РГП на ПХВ "Национальный центр спортивной медицины и реабилитации";

Нурила Алменова – медицинская сестра РГП на ПХВ "Национальный центр спортивной медицины и реабилитации".