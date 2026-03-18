Тренерам детско-юношеских спортивных школ повысили зарплаты в Казахстане
Доплату получат те тренеры, кто прошёл квалификационное тестирование.
Сегодня 2026, 03:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
137Фото: Istockphoto
В стране тренерам детско-юношеских спортивных школ теперь будут доплачивать 30% к зарплате, передает BAQ.kz.
Доплату получат те тренеры, кто прошёл квалификационное тестирование и ведёт занятия по национальным стандартам подготовки спортсменов. Ежегодно тестирование будут проходить около трети всех тренеров.
Отметим, что в стране работают 526 ДЮСШ с более 15 тысячами тренеров. Новые меры направлены на повышение престижа профессии, удержание квалифицированных специалистов и улучшение подготовки юных спортсменов.
Самое читаемое
- Флаг Казахстана признан лучшим в мире
- 58-летнюю женщину убили в Атырау: подозреваемый задержан
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу