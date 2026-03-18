В стране тренерам детско-юношеских спортивных школ теперь будут доплачивать 30% к зарплате, передает BAQ.kz.

Доплату получат те тренеры, кто прошёл квалификационное тестирование и ведёт занятия по национальным стандартам подготовки спортсменов. Ежегодно тестирование будут проходить около трети всех тренеров.

Отметим, что в стране работают 526 ДЮСШ с более 15 тысячами тренеров. Новые меры направлены на повышение престижа профессии, удержание квалифицированных специалистов и улучшение подготовки юных спортсменов.