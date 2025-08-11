В ходе занятия тренеры продемонстрировали возможности ChatGPT и других современных моделей искусственного интеллекта. Участники освоили быстрое написание новостных текстов, рерайтинг материалов, перевод на казахский, русский и английский языки, поиск идей для репортажей и статей, составление качественных вопросов для интервью, разработку сценариев и официальных документов, а также создание аудио- и видеоконтента.

В практической части участники выполняли небольшие задания и сразу же оценили преимущества ИИ-инструментов в своей работе. Каждое задание было построено на реальных журналистских ситуациях, что позволило применять полученные знания непосредственно в профессиональной деятельности.

По окончании мероприятия все участники получили специальные сертификаты. Они поделились впечатлениями от тренинга и выразили поддержку регулярному проведению подобных мероприятий.

Фото: Армана Мухатова

АО "Qazcontent" планирует и впредь продолжать образовательные программы для специалистов в сфере информации, способствуя широкому внедрению искусственного интеллекта в профессиональной среде.