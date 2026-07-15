Национальная энергосистема Кубы вновь вышла из строя. Масштабное отключение электроэнергии стало уже третьим за последние девять дней и затронуло около 10 миллионов жителей острова, передает BAQ.KZ.

По данным государственной энергокомпании Unión Eléctrica, причиной аварии стало повреждение одной из генерирующих установок в восточной провинции Ольгин. Это вызвало резкое изменение частоты в энергосистеме, после чего произошло ее полное отключение.

Свет постепенно возвращают

В Министерстве энергетики и горнорудной промышленности Кубы сообщили, что уже запущены протоколы восстановления энергоснабжения. Для этого специалисты формируют так называемые «микроострова» – локальные участки сети, которые позволяют обеспечить электроэнергией жизненно важные объекты, включая больницы и предприятия пищевой промышленности.

🚨 #CUBA #Blackout #CubaCrisis



Meanwhile in Cuba...💔



🔴 CUBA : CUBA BLACKOUT CRISIS :

COUNTRY FACES THIRD NATIONWIDE BLACKOUT IN JUST 9 DAYS



📹 Scenes from a Children’s Hospital



State media confirmed that the national electric grid has suffered a total collapse, marking the… pic.twitter.com/2CzsocGvbs — LW World News (@LW_WorldNews) July 14, 2026

Электроснабжение частично удалось восстановить в отдельных районах Гаваны, однако, по данным властей, электричество получили лишь около 4% столицы. Подача энергии также началась в некоторых провинциях, включая Гуантанамо, Сьенфуэгос и Матансас.

Причины энергетического кризиса

Нынешний блэкаут стал уже третьим за последние девять дней. Ранее масштабные отключения электроэнергии произошли 6 июля, а затем еще дважды – в понедельник и пятницу прошлой недели.

Куба переживает затяжной энергетический кризис. По информации Reuters, уже более трех месяцев страна не получает поставок нефти, а энергосистема работает за счет солнечной генерации, природного газа и тепловых электростанций. В настоящее время республика обеспечивает лишь около 40% своей потребности в топливе, что серьезно осложняет стабильную работу энергосистемы.