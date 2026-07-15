Третий блэкаут за девять дней: Куба снова погрузилась во тьму
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальная энергосистема Кубы вновь вышла из строя. Масштабное отключение электроэнергии стало уже третьим за последние девять дней и затронуло около 10 миллионов жителей острова, передает BAQ.KZ.
По данным государственной энергокомпании Unión Eléctrica, причиной аварии стало повреждение одной из генерирующих установок в восточной провинции Ольгин. Это вызвало резкое изменение частоты в энергосистеме, после чего произошло ее полное отключение.
Свет постепенно возвращают
В Министерстве энергетики и горнорудной промышленности Кубы сообщили, что уже запущены протоколы восстановления энергоснабжения. Для этого специалисты формируют так называемые «микроострова» – локальные участки сети, которые позволяют обеспечить электроэнергией жизненно важные объекты, включая больницы и предприятия пищевой промышленности.
🚨 #CUBA #Blackout #CubaCrisis— LW World News (@LW_WorldNews) July 14, 2026
Meanwhile in Cuba...💔
🔴 CUBA : CUBA BLACKOUT CRISIS :
COUNTRY FACES THIRD NATIONWIDE BLACKOUT IN JUST 9 DAYS
📹 Scenes from a Children’s Hospital
State media confirmed that the national electric grid has suffered a total collapse, marking the… pic.twitter.com/2CzsocGvbs
Электроснабжение частично удалось восстановить в отдельных районах Гаваны, однако, по данным властей, электричество получили лишь около 4% столицы. Подача энергии также началась в некоторых провинциях, включая Гуантанамо, Сьенфуэгос и Матансас.
Причины энергетического кризиса
Нынешний блэкаут стал уже третьим за последние девять дней. Ранее масштабные отключения электроэнергии произошли 6 июля, а затем еще дважды – в понедельник и пятницу прошлой недели.
Куба переживает затяжной энергетический кризис. По информации Reuters, уже более трех месяцев страна не получает поставок нефти, а энергосистема работает за счет солнечной генерации, природного газа и тепловых электростанций. В настоящее время республика обеспечивает лишь около 40% своей потребности в топливе, что серьезно осложняет стабильную работу энергосистемы.
Самое читаемое
- «Человек посинел на глазах»: появились новые подробности происшествия в зоне отдыха под Астаной
- Улытау, Кызылординская и Павлодарская области показали наибольший рост в строительстве
- От политики до большого бизнеса: топ-5 самых известных кандидатов «Әділет»
- Султана Сарсемалиева приговорили к пожизненному заключению в Атырауской области
- Легла на мост ради фото: в Семее наказали женщину за опасную съемку