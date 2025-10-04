В Кызылорде открылся новый многофункциональный спортивный комплекс "Кайсар Арена", включающий стадион на 11 тысяч зрителей, передает BAQ.KZ. Это уже третий в стране объект, соответствующий 4-й категории УЕФА. В торжественном открытии принял участие вице-министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. По его словам, новый комплекс стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов, реализованных по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Общая площадь "Кайсар Арены" превышает 20 тысяч квадратных метров. Помимо футбольного стадиона, комплекс включает залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тхэквондо и тяжелой атлетики. Здесь также созданы условия для людей с особыми потребностями.

С начала года в стране введены в эксплуатацию 32 спортивных объекта в 14 регионах. До конца года планируется завершить строительство еще 70. “Кайсар Арена” открывает широкие возможности для проведения международных соревнований и культурно-спортивных мероприятий, — отметил Ербол Мырзабосынов.

Стадион оборудован современными системами освещения и искусственным покрытием последнего поколения, полностью отвечающими требованиям УЕФА. Ранее, в сентябре, в Туркестане завершилось строительство уникального для Центральной Азии Гребного канала. До конца года планируется открытие Национального университета спорта с собственным стадионом, олимпийским бассейном и легкоатлетическим манежем.

По данным министерства, более 40% казахстанцев регулярно занимаются спортом. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой превысила 55%, и к 2029 году этот показатель планируют довести до 65%.