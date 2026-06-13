Тревожные сигналы будут замечать раньше: в Казахстане усиливают помощь подросткам

В Казахстане расширяют программу по укреплению психического здоровья детей и подростков. Национальный центр общественного здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ при поддержке министерства здравоохранения запускает обучение специалистов, которые будут помогать выявлять эмоциональные и поведенческие проблемы у детей на ранних стадиях.

Программа уже реализуется в Туркестанской области, а также в Алматы и Шымкенте. В ближайшие месяцы подготовку пройдут более 900 специалистов системы здравоохранения — врачи общей практики, психиатры и психологи. Медиков будут обучать раннему выявлению психоэмоциональных нарушений, оценке кризисных состояний и оказанию своевременной помощи детям и подросткам.

Занятия проводят национальные мастер-тренеры, прошедшие подготовку под руководством международного эксперта ЮНИСЕФ. Как отмечают организаторы, новые знания помогут специалистам вовремя замечать признаки эмоционального неблагополучия и оказывать поддержку до того, как ситуация перерастет в серьезный кризис.

Программа основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и включает развитие навыков ранней диагностики, первичной психологической помощи и оценки рисков. Особое внимание уделяется взаимодействию между медицинскими учреждениями, школами и социальными службами. Инициатива является частью Дорожной карты по профилактике суицида среди населения.

Помимо подготовки специалистов, проект предусматривает проведение скринингов, просветительскую работу с подростками и родителями, а также внедрение программ социально-эмоционального обучения в школах и колледжах пилотных регионов. Основной целевой группой программы станут подростки в возрасте от 10 до 18 лет. Ожидается, что проект позволит повысить доступность качественной психологической помощи и создать дополнительные механизмы поддержки для детей, столкнувшихся с эмоциональными трудностями.