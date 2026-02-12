Министерство транспорта Казахстана подвело итоги расследования транспортных происшествий за 2025 год. По данным департамента, число инцидентов на водном транспорте увеличилось с 3 до 9 случаев, что стало тревожным сигналом для перевозчиков и отрасли в целом, передает BAQ.KZ.

В то же время количество происшествий на воздушном транспорте снизилось с 42 до 35 случаев, а на железнодорожном — с 16 до 7. Рост аварийности на воде связан с особенностями эксплуатации судов, погодными факторами и необходимостью усиления профилактических мер.

В рамках итоговых совещаний с участием представителей гражданской авиации, железнодорожного и водного транспорта, а также уполномоченных госорганов, обсуждались причины происшествий, результаты расследований и рекомендации по повышению безопасности. Особое внимание уделялось готовности к оперативному реагированию в труднодоступных районах, обеспечению охраны мест происшествий и сохранению вещественных доказательств.

Министерство транспорта также представило проект создания АО "Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов", который обеспечит независимую систему расследований в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Кроме того, в 2025 году были подписаны соглашения о взаимопонимании с полномочными органами по расследованию транспортных происшествий Сингапура и ОАЭ для обмена опытом и внедрения лучшей мировой практики.