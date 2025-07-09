В Казахстане и за рубежом наблюдается новый тренд в интернет-мошенничестве, получивший название вторичное мошенничество или Secondary Fraud, передает BAQ.KZ со ссылкой на cert.gov.kz.

Отметим, злоумышленники целенаправленно нацеливаются на людей, которые уже стали жертвами киберинцидентов. Находясь в стрессовом состоянии и пытаясь восстановить свои утраченные данные или деньги, пострадавшие обращаются за помощью в поддельные службы поддержки, фальшивые юридические консультации или даже на имитации правоохранительных структур. Киберпреступники используют доверчивость и уязвимость таких жертв, чтобы повторно выманить деньги, конфиденциальные данные, а порой даже имущество.

Этот вид мошенничества становится все более популярным и в Казахстане. Преступники активно используют социальные сети для распространения рекламы фальшивых сервисов, предлагающих восстановление доступа к аккаунтам, консультации или помощь в возврате средств.

Эксперты призывают казахстанцев быть особо внимательными при поиске помощи и напоминают о важности проверки подлинности любых служб поддержки.