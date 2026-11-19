Компания Anthropic, разработавшая искусственный интеллект Claude, привлекла более 107 миллиардов долларов при выходе на биржу. Инвесторы настолько заинтересовались её акциями, что спрос значительно превысил предложение. Почему за компанию, которой всего пять лет, готовы платить такие суммы и что это означает для рынка искусственного интеллекта, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Anthropic – американская компания, основанная в 2021 году. Её главный продукт – Claude, искусственный интеллект, который, может писать тексты, отвечать на вопросы, анализировать документы и помогать с программированием.

19 ноября компания выходит на фондовую биржу. Это означает, что инвесторы получают возможность покупать её акции и становиться совладельцами бизнеса.

Anthropic продала 980 миллионов акций по 83 доллара за штуку. Вместе с дополнительной продажей акций инвесторам общий объём размещения превысил 107 миллиардов долларов.

Это больше, чем привлекла компания SpaceX Илона Маска при своём выходе на биржу. Саму Anthropic теперь оценивают примерно в 1,5 триллиона долларов.

По данным CNBC, спрос на акции Anthropic достиг примерно 500 миллиардов долларов. То есть желающих вложить деньги оказалось гораздо больше, чем доступных акций.

Но есть нюанс: огромная стоимость компании ещё не означает огромную прибыль.

За первое полугодие 2026 года Anthropic получила 16,3 миллиарда долларов выручки, однако отчиталась о чистом убытке в 80 миллиардов. Столь большая сумма связана главным образом с бухгалтерским перерасчётом, а не с повседневными расходами компании.

Что это значит для обычных пользователей?

Само по себе размещение акций не означает, что Claude или другие ИИ-сервисы сразу станут дороже либо дешевле. Однако рекордный интерес инвесторов показывает, какие большие деньги сегодня вкладывают в развитие искусственного интеллекта.

Компании рассчитывают создавать более мощные ИИ-системы и расширять их применение в повседневной жизни и бизнесе. Но для этого нужны дорогостоящие серверы, оборудование и центры обработки данных.