От зарубежных дипломов до новых научных проектов: как прошел Форум стратегических партнеров в Астане
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В Астане завершился III Международный форум стратегических партнеров в сфере науки и высшего образования. В столицу приехали руководители зарубежных университетов, ученые и международные эксперты. В работе форума принял участие Президент Касым-Жомарт Токаев. Какие заявления прозвучали, о чем договорились университеты и какие возможности открываются для казахстанских студентов – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.
В этот день Hilton Astana стал местом встречи представителей международного академического сообщества. В зале – руководители университетов Великобритании, Турции, Китая и других стран, представители международных организаций, казахстанские ученые и ректоры вузов.
Форум проводится третий год подряд. В центре внимания – совместные образовательные программы, подготовка специалистов, научные исследования и искусственный интеллект. За официальными выступлениями и подписанием соглашений – конкретные проекты, которые уже реализуются в казахстанских университетах.
Одним из центральных событий стало выступление Президента. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции за технологии и специалистов Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала.
«Мир вступил в новую эпоху, в которой положение государства определяется его интеллектуальным потенциалом и открытостью к инновациям», – заявил Глава государства.
Президент привел конкретные показатели. Сегодня в Казахстане действуют 132 университета, в которых обучаются более 800 тысяч студентов. В стране реализуются 40 соглашений о международном стратегическом партнерстве. Филиалы ведущих университетов из 11 стран обучают более 12 тысяч студентов.
Отдельное внимание уделили иностранным студентам. За год их количество в Казахстане выросло с 31 тысячи до 41 тысячи. К 2029 году страна планирует привлечь уже 100 тысяч иностранных студентов.
В международный рейтинг QS World University Rankings 2026 вошли 18 казахстанских вузов, еще 10 представлены в рейтинге Times Higher Education 2027 года.
О развитии международного сотрудничества рассказал и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Среди ключевых направлений форума – внедрение искусственного интеллекта в образовательные программы, развитие университетской науки и расширение партнерств с зарубежными вузами.
Великобритания: казахстанские студенты учатся в зарубежных кампусах
Среди зарубежных участников форума – ректор и вице-канцлер британского Университета Хериот-Уотт Нола Хьюитт-Дандас. В беседе с корреспондентом BAQ.KZ она рассказала о сотрудничестве с Жубанов университетом в Актобе.
Сегодня партнеры реализуют три образовательные программы, охватывающие электротехнику, программную инженерию и нефтяную инженерию. Казахстанские студенты могут проходить часть обучения в зарубежных кампусах британского вуза.
«Около пятидесяти студентов уже побывали в наших других кампусах в рамках обучения. В основном это Малайзия и Эдинбург, но некоторые также посетили Дубай», – рассказала Нола Хьюитт-Дандас.
По ее словам, следующий этап сотрудничества предусматривает развитие совместных научных исследований и расширение академического обмена. Британский университет также заинтересован в том, чтобы его студенты приезжали учиться в Казахстан.
Турция: от педагогики до медицины и инженерии
Своими планами поделился и ректор турецкого Университета Гази Угур Унал. В Казахстане вуз сотрудничает с Южно-Казахстанским педагогическим университетом имени Өзбекәлі Жәнібекова.
Оба учебных заведения имеют столетнюю историю. Первым направлением партнерства стало преподавание английского языка.
«Мы объединили наши корни и культуры», – отметил Угур Унал.
В дальнейшем университеты намерены развивать совместные научные проекты и расширять сотрудничество в области инженерии и здравоохранения.
Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил работу турецкого университета и сообщил о планах укрепить позиции Шымкента как научно-образовательного центра южного региона. Президент также объявил о решении присвоить Южно-Казахстанскому университету имени Мухтара Ауэзова статус национального.
Один из главных итогов – исследовательский хаб Университета ООН
Одним из важных результатов форума стало соглашение об открытии в Алматы регионального исследовательского хаба Университета ООН.
Документ был официально представлен на церемонии обмена подписанными соглашениями в присутствии Президента.
Ранее в беседе с BAQ.KZ ректор Университета ООН Тшилидзи Марвала сообщил, что работа новой структуры должна начаться в начале 2027 года.
По его словам, в Казахстан планируют направить более тридцати постдокторантов для совместной работы с отечественными исследователями. Среди направлений – искусственный интеллект, экономика, региональное развитие и безопасность.
Марвала объяснил выбор Казахстана его научным потенциалом, подготовкой специалистов и инвестициями в цифровую инфраструктуру.
Новые соглашения и совместные программы
Форум завершился конкретными договоренностями. Казахстанские и зарубежные университеты подписали документы о совместных образовательных программах, академических обменах и научных исследованиях.
В частности, Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова и Нанкинский университет почты и телекоммуникаций договорились о двудипломной магистерской программе по искусственному интеллекту.
Также было оформлено создание Казахстанско-Российского консорциума в области ядерного образования. В него вошли девять университетов двух стран.
За два дня форум объединил представителей ведущих университетов, международных организаций и научного сообщества. Для одних участников это стало возможностью представить уже действующие проекты, для других – договориться о новых исследованиях и образовательных программах.
Главный итог – переход от академических соглашений к практической работе: студенческим обменам, совместным лабораториям, подготовке специалистов и внедрению научных разработок.
И теперь важнейший вопрос – насколько быстро достигнутые договоренности превратятся в новые возможности для казахстанских студентов и ученых.
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