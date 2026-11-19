В Астане завершился III Международный форум стратегических партнеров в сфере науки и высшего образования. В столицу приехали руководители зарубежных университетов, ученые и международные эксперты. В работе форума принял участие Президент Касым-Жомарт Токаев. Какие заявления прозвучали, о чем договорились университеты и какие возможности открываются для казахстанских студентов – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

В этот день Hilton Astana стал местом встречи представителей международного академического сообщества. В зале – руководители университетов Великобритании, Турции, Китая и других стран, представители международных организаций, казахстанские ученые и ректоры вузов.

Форум проводится третий год подряд. В центре внимания – совместные образовательные программы, подготовка специалистов, научные исследования и искусственный интеллект. За официальными выступлениями и подписанием соглашений – конкретные проекты, которые уже реализуются в казахстанских университетах.

Одним из центральных событий стало выступление Президента. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции за технологии и специалистов Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала.

«Мир вступил в новую эпоху, в которой положение государства определяется его интеллектуальным потенциалом и открытостью к инновациям», – заявил Глава государства.

Президент привел конкретные показатели. Сегодня в Казахстане действуют 132 университета, в которых обучаются более 800 тысяч студентов. В стране реализуются 40 соглашений о международном стратегическом партнерстве. Филиалы ведущих университетов из 11 стран обучают более 12 тысяч студентов.

Фото: Акорда

Отдельное внимание уделили иностранным студентам. За год их количество в Казахстане выросло с 31 тысячи до 41 тысячи. К 2029 году страна планирует привлечь уже 100 тысяч иностранных студентов.

В международный рейтинг QS World University Rankings 2026 вошли 18 казахстанских вузов, еще 10 представлены в рейтинге Times Higher Education 2027 года.

Фото: Акорда

О развитии международного сотрудничества рассказал и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Среди ключевых направлений форума – внедрение искусственного интеллекта в образовательные программы, развитие университетской науки и расширение партнерств с зарубежными вузами.

Фото: Акорда

Великобритания: казахстанские студенты учатся в зарубежных кампусах

Среди зарубежных участников форума – ректор и вице-канцлер британского Университета Хериот-Уотт Нола Хьюитт-Дандас. В беседе с корреспондентом BAQ.KZ она рассказала о сотрудничестве с Жубанов университетом в Актобе.

Сегодня партнеры реализуют три образовательные программы, охватывающие электротехнику, программную инженерию и нефтяную инженерию. Казахстанские студенты могут проходить часть обучения в зарубежных кампусах британского вуза.

«Около пятидесяти студентов уже побывали в наших других кампусах в рамках обучения. В основном это Малайзия и Эдинбург, но некоторые также посетили Дубай», – рассказала Нола Хьюитт-Дандас.

По ее словам, следующий этап сотрудничества предусматривает развитие совместных научных исследований и расширение академического обмена. Британский университет также заинтересован в том, чтобы его студенты приезжали учиться в Казахстан.

Турция: от педагогики до медицины и инженерии

Своими планами поделился и ректор турецкого Университета Гази Угур Унал. В Казахстане вуз сотрудничает с Южно-Казахстанским педагогическим университетом имени Өзбекәлі Жәнібекова.

Оба учебных заведения имеют столетнюю историю. Первым направлением партнерства стало преподавание английского языка.

«Мы объединили наши корни и культуры», – отметил Угур Унал.

В дальнейшем университеты намерены развивать совместные научные проекты и расширять сотрудничество в области инженерии и здравоохранения.

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил работу турецкого университета и сообщил о планах укрепить позиции Шымкента как научно-образовательного центра южного региона. Президент также объявил о решении присвоить Южно-Казахстанскому университету имени Мухтара Ауэзова статус национального.

Один из главных итогов – исследовательский хаб Университета ООН

Одним из важных результатов форума стало соглашение об открытии в Алматы регионального исследовательского хаба Университета ООН.

Документ был официально представлен на церемонии обмена подписанными соглашениями в присутствии Президента.

Ранее в беседе с BAQ.KZ ректор Университета ООН Тшилидзи Марвала сообщил, что работа новой структуры должна начаться в начале 2027 года.

По его словам, в Казахстан планируют направить более тридцати постдокторантов для совместной работы с отечественными исследователями. Среди направлений – искусственный интеллект, экономика, региональное развитие и безопасность.

Марвала объяснил выбор Казахстана его научным потенциалом, подготовкой специалистов и инвестициями в цифровую инфраструктуру.

Новые соглашения и совместные программы

Форум завершился конкретными договоренностями. Казахстанские и зарубежные университеты подписали документы о совместных образовательных программах, академических обменах и научных исследованиях.

Фото: Акорда

В частности, Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова и Нанкинский университет почты и телекоммуникаций договорились о двудипломной магистерской программе по искусственному интеллекту.

Также было оформлено создание Казахстанско-Российского консорциума в области ядерного образования. В него вошли девять университетов двух стран.

Фото: Акорда

За два дня форум объединил представителей ведущих университетов, международных организаций и научного сообщества. Для одних участников это стало возможностью представить уже действующие проекты, для других – договориться о новых исследованиях и образовательных программах.

Главный итог – переход от академических соглашений к практической работе: студенческим обменам, совместным лабораториям, подготовке специалистов и внедрению научных разработок.

И теперь важнейший вопрос – насколько быстро достигнутые договоренности превратятся в новые возможности для казахстанских студентов и ученых.