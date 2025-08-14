Министерство внутренних дел провело масштабную спецоперацию против организованных групп, занимавшихся кражами скота в Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, передает BAQ.KZ. По данным полиции, преступники похищали лошадей и коров, оставленных владельцами на свободном выпасе, перегоняли их в труднодоступные места и уже там разделывали. Полученное мясо затем реализовывалось на рынках как легальная продукция.

В ходе рейдов у задержанных изъяли более 55 голов скота, которые уже возвращены законным владельцам. Все участники преступных групп и их пособники доставлены в изоляторы временного содержания. Им грозит лишение свободы от 7 до 12 лет по статье 188-1 УК РК.