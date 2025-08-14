Три банды скотокрадов задержали в регионах Казахстана
Барымтачи действовали в Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство внутренних дел провело масштабную спецоперацию против организованных групп, занимавшихся кражами скота в Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, передает BAQ.KZ. По данным полиции, преступники похищали лошадей и коров, оставленных владельцами на свободном выпасе, перегоняли их в труднодоступные места и уже там разделывали. Полученное мясо затем реализовывалось на рынках как легальная продукция.
В ходе рейдов у задержанных изъяли более 55 голов скота, которые уже возвращены законным владельцам. Все участники преступных групп и их пособники доставлены в изоляторы временного содержания. Им грозит лишение свободы от 7 до 12 лет по статье 188-1 УК РК.
МВД вновь обращается к владельцам сельскохозяйственных животных: не оставляйте скот без присмотра и при первых признаках пропажи незамедлительно сообщайте в полицию, — отметили в ведомстве.
Самое читаемое
- Стало известно, кто подарил Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло
- Не о таком я мечтала: "железная леди" из Актау рассказала о неожиданной популярности
- Почему встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске, а не в Москве? Обзор реакции мировых СМИ
- В Атырау осудили военного медика, воевавшего в Украине