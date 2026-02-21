  • Главная
  • Новости
  • Три человека застряли в снежном плену в Актюбинской области

Три человека застряли в снежном плену в Актюбинской области

Сегодня 2026, 12:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 12:18
Сегодня 2026, 12:18
60
Фото: Pixabay.com

Спасательная операция развернулась в 15 км от села Абай Хромтауского района Актюбинской области, где легковой автомобиль оказался в снежном плену, передает BAQ.KZ.

Так как машина не могла продолжать движение, находящиеся в салоне три человека могли остаться без помощи. В темное время суток на проселочной дороге редко можно встретить других путников.

В такой ситуации надежда была только на спасателей МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, убедились  в том, что медицинская помощь никому не требуется и отбуксировали автомобиль на очищенный участок трассы. 

Самое читаемое

Наверх