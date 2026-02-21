Три человека застряли в снежном плену в Актюбинской области
Сегодня 2026, 12:18
Спасательная операция развернулась в 15 км от села Абай Хромтауского района Актюбинской области, где легковой автомобиль оказался в снежном плену, передает BAQ.KZ.
Так как машина не могла продолжать движение, находящиеся в салоне три человека могли остаться без помощи. В темное время суток на проселочной дороге редко можно встретить других путников.
В такой ситуации надежда была только на спасателей МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, убедились в том, что медицинская помощь никому не требуется и отбуксировали автомобиль на очищенный участок трассы.
