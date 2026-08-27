Три или четыре зарплаты: сколько казахстанцы отдадут за iPhone

Стоимость iPhone 17 Pro 256 ГБ в Казахстане значительно выше, чем во многих других странах. В июне смартфон стоил 837 тыс. тенге, что соответствовало примерно 1,7 тыс. долларов. При этом средняя зарплата на руки составляла 629,4 доллара. В результате на покупку гаджета требовалось 2,7 месячной зарплаты. По этому показателю Казахстан занял шестое место среди 42 рассмотренных рынков. Для сравнения, в США на iPhone уходит 27,3% среднемесячной зарплаты, в Японии — 59,4%, а в Швейцарии — 18,4%.

Внутри Казахстана доступность смартфона также сильно различается. С учётом августовской скидки его цена составляет 790 тыс. тенге. В среднем по стране для покупки потребуется около 2,2 зарплаты на руки. Меньше всего зарплат на iPhone приходится тратить в Улытауской области — около 1,5. В Атырауской и Мангистауской областях показатель составляет 1,6 зарплаты, в Астане — 1,7, в Алматы — 1,8. Самая высокая нагрузка зафиксирована в Северо-Казахстанской области — около 3,1 зарплаты. В Жамбылской области смартфон стоит примерно три зарплаты, а в Жетысуской, Туркестанской областях и Шымкенте — 2,9.

Ещё заметнее разница между отраслями. Для работников финансовой и страховой деятельности iPhone обходится примерно в одну зарплату. В горнодобывающей промышленности показатель также составляет около одной зарплаты. А вот работникам сельского, лесного и рыбного хозяйства на смартфон потребуется около 3,5 месячной зарплаты. В сфере проживания и питания — 3,3, в искусстве, развлечениях и отдыхе — 3,2, в образовании — около трёх зарплат.