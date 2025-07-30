В селе Қырғауылды Алматинской области жители вышли на акцию протеста из-за многолетнего отсутствия питьевой воды. Люди перекрыли дорогу и требуют встречи с акимом, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На протяжении более 20 лет жители села Қырғауылды, расположенного в Карасайском районе, испытывают перебои с подачей питьевой воды. Однако, как утверждают сельчане, с наступлением лета ситуация становится критической: уже три месяца большая часть домов остаётся без водоснабжения.

"Я живу на улице Рыскулова. Уже три месяца мы сидим без воды. Иногда дают мутную жижу, которую даже скот пить не станет. Мы покупаем воду и буквально считаем каждую каплю. Недавно дети от этой грязной воды отравились. Сейчас даже этой воды нет. Мы такие же люди, как все, тоже хотим пить чистую воду. Акимат нам не помогает", — рассказала жительница села Айгерим Абылтаева.

По словам жителей, водоснабжением села занимается ТОО "BeyAzhTrans", однако компания, по их утверждению, не выполняет свои обязанности. Сельчане собрались у здания предприятия и требовали объяснений. Ни один представитель компании к людям не вышел, и даже по телефону не ответил. Единственный сотрудник — техник — заявил, что недавно устроился на работу и сослался на руководство. Он пояснил, что единственная скважина в селе не справляется с нагрузкой, поэтому воду отключают с 22:00 до 06:00, чтобы она могла накопиться.

"Летом, когда температура превышает 30 градусов, вода исчезает. Сейчас управление жилищно-коммунального хозяйства района прокладывает новый водопровод. Он частично решит проблему с нехваткой воды", — сообщил представитель акимата Амантай Терликбаев.

Однако жители в подобные обещания уже не верят и потребовали прибытия акимов района и области. На место прибыли представители других отделов районного акимата, но они не смогли дать конкретных ответов, ссылаясь на частную компанию и отсутствие ответственных лиц.

Протестующие в жару перекрыли проезжую часть. Сначала на место прибыли пять сотрудников полиции и попытались оттеснить людей с дороги. Однако, когда протестующие продолжили перекрытие, были вызваны дополнительные силы, которые не дали демонстрантам снова выйти на трассу.

Лишь после обострения ситуации на место прибыл заместитель акима Карасайского района Бексултан Акылбек. Он выслушал жалобы жителей и озвучил текущее положение дел.

"Договор между акиматом и ТОО “BeyAzhTrans” расторгнут. Государство подало в суд на частную компанию. Сейчас мы совместно с прокуратурой ведём работу по возврату объекта в госсобственность. Уже прошло несколько судебных заседаний, мы ожидаем кассационного решения. После этого водоснабжение передадут коммунальному предприятию “Таусамалы Қызмет”", — сказал Акылбек.

Он также отметил, что ситуация в селе неоднородна: в одних улицах вода есть, в других — нет, в третьих — течёт тонкой струйкой. Акимат пообещал провести дополнительные работы по изучению ситуации и поиску решения.

Тем временем в сельском округе Райымбек, к которому относится Қырғауылды, сейчас нет акима — выборы назначены на сентябрь. Временно обязанности руководителя округа исполняет другой сотрудник.

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в районный и областной акиматы, а также в маслихат, но всякий раз получали ответ, что это ответственность частной компании.

"Если обращаемся в акимат — нас отсылают к частной компании. Говорят, разбирайтесь сами. А зачем тогда государственные органы? Мы же не добьёмся ничего от Каскелена", — возмущён житель Фарид Тагабергенов.

Редакция BAQ.KZ будет следить за развитием ситуации.

Автор фото: Нурканат Атажан