Три новые поликлиники достроят в Алматы до конца года

В Алматы до конца года планируют завершить строительство трех новых поликлиник – в микрорайонах Шұғыла и Алтай-1, а также на улице Айтеке би в Алмалинском районе. Каждая рассчитана на прием до 500 пациентов за смену, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление строительства города.

Ожидается, что новые медучреждения расширят доступ жителей к медицинской помощи и позволят снизить нагрузку на действующие поликлиники.

Поликлиника в микрорайоне Шұғыла Наурызбайского района занимает более 12 тыс. квадратных метров. Она будет работать в две смены и сможет принимать до 1 тыс. пациентов в день.

В здании предусмотрены взрослое и детское отделения, женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной диагностики и медицинской реабилитации. Также здесь разместятся дневной стационар на 26 мест и центр амбулаторной хирургии.

Еще одну поликлинику строят на улице Айтеке би в Алмалинском районе. Пятиэтажное здание площадью более 8 тыс. квадратных метров рассчитано примерно на 30 тыс. прикрепленных жителей.

В медучреждении будут работать терапевтическое и педиатрическое отделения, врачи общей практики, женская консультация, центр амбулаторной хирургии и дневной стационар. Также предусмотрена помощь по направлениям медицинской реабилитации, стоматологии, офтальмологии, оториноларингологии и онкологии.

Третья поликлиника строится в микрорайоне Алтай-1 Турксибского района. Площадь здания составляет около 10 тыс. квадратных метров. Она также будет работать в две смены и сможет принимать до 1 тыс. пациентов ежедневно.

Здесь разместят Центр семейного здоровья с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, молодежный центр здоровья, отделение профилактики и социально-психологической помощи, а также дневной стационар.

На всех трех объектах предусмотрено разделение потоков пациентов, отдельные входы, лифты и пандусы для людей с особыми потребностями.