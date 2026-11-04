Три новых аэропорта и 10 грузовых самолетов: как изменится авиация Казахстана

В Казахстане до конца 2026 года планируют завершить строительство трех аэропортов и получить первый самолет для нового национального грузового авиаперевозчика. Одновременно готовятся новые международные рейсы, в том числе в Токио и Нью-Йорк.

О планах на пресс-конференции по исполнению Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева рассказал первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

По его словам, строительство аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли должно завершиться до конца текущего года.

Параллельно продолжается модернизация действующей авиационной инфраструктуры. Работы ведутся в аэропортах Алматы и Урджара, в Шымкенте строят вторую взлетно-посадочную полосу.

В августе 2026 года, по данным Правительства, реконструировали взлетно-посадочную полосу аэропорта Павлодара и восстановили аэропорт Аркалыка.

Казахстан создаст парк из 10 грузовых самолетов

Еще одно направление связано с развитием международных грузовых авиаперевозок.

В стране создан национальный грузовой авиаперевозчик «Эйр-Карго». В перспективе его парк должен насчитывать 10 самолетов.

Первое воздушное судно ожидается уже в ноябре 2026 года, второе должно прибыть в марте 2027 года.

Для развития грузовых перевозок модернизируют топливозаправочные комплексы и терминалы аэропортов. Их планируют связать с автомобильными и железнодорожными магистралями.

В транспортной отрасли предусмотрен переход на электронный документооборот через единую платформу «Е-Көлік». Предполагается, что она сократит сроки оформления перевозочных документов и позволит отслеживать грузопотоки.

Когда запустят новые международные рейсы

В Правительстве сообщили и о расширении географии пассажирских перевозок.

На 30 ноября 2026 года запланирован первый рейс Алматы - Токио.

В 2027 году предусматривается открытие авиамаршрутов в Нью-Йорк, Вену, Милан и другие города.

Одновременно началась модернизация системы аэронавигационного обслуживания с применением современного международного оборудования.

В Казахстане определены основные авиационные хабы, где действует режим свободных экономических зон. Здесь продолжается развитие инфраструктуры для обслуживания пассажирских и грузовых перевозок.