Три новых газовых месторождения начали работу в Казахстане
Запуск месторождений дал импульс газовой отрасли Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане в 2025 году продолжается реализация поручений Президента, направленных на укрепление ресурсной базы и развитие газовой отрасли, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы Правительства за год.
По словам главы ведомства, обеспечение энергетической безопасности страны остается одним из ключевых стратегических приоритетов, обозначенных Президентом. В этой связи в отчетном периоде были введены в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения — Хайркелди, Тузколь и Тасбулат.
Особое значение имеет запуск месторождения Тасбулат, который позволил дозагрузить производственные мощности Казахского газоперерабатывающего завода в Мангистауской области. Это, в свою очередь, способствует более эффективному использованию действующей инфраструктуры и укреплению устойчивости газовой отрасли.
Реализация данных проектов рассматривается как важный шаг в обеспечении стабильного газоснабжения, развитии переработки и повышении энергетической независимости страны.
Самое читаемое
- Ещё четыре новые школы откроют в Костанайской области до конца года
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- Семь человек пострадали при стрельбе на пляже в Сиднее
- Казахстанец Кирилл Проходов выиграл юниорский этап Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области