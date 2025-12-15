В Казахстане в 2025 году продолжается реализация поручений Президента, направленных на укрепление ресурсной базы и развитие газовой отрасли, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы Правительства за год.

По словам главы ведомства, обеспечение энергетической безопасности страны остается одним из ключевых стратегических приоритетов, обозначенных Президентом. В этой связи в отчетном периоде были введены в промышленную эксплуатацию три новых газовых месторождения — Хайркелди, Тузколь и Тасбулат.

Особое значение имеет запуск месторождения Тасбулат, который позволил дозагрузить производственные мощности Казахского газоперерабатывающего завода в Мангистауской области. Это, в свою очередь, способствует более эффективному использованию действующей инфраструктуры и укреплению устойчивости газовой отрасли.

Реализация данных проектов рассматривается как важный шаг в обеспечении стабильного газоснабжения, развитии переработки и повышении энергетической независимости страны.