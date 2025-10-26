  • 26 Октября, 06:32

Три педагога из области Абай вошли в число лучших учителей Казахстана

Сегодня, 05:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат области Абай Сегодня, 05:25
Сегодня, 05:25
132
Фото: акимат области Абай

Три педагога из области Абай стали обладателями звания "Лучший педагог – 2025" по итогам республиканского конкурса, организованного Министерством просвещения, передает BAQ.KZ. Среди лауреатов — учитель истории гимназии №5 имени Шакарима из Семея Гульмира Жумабекова, учитель информатики Жезкентской школы-лицея Бородулихинского района Наталья Елюбаева и преподаватель Электротехнического колледжа Шынгыс Шынарбек.

Торжественная церемония награждения состоялась накануне Дня Республики. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова вручила победителям удостоверения и знаки "Лучший педагог", а также денежные премии в размере 1000 МРП.

В этом году от области Абай в конкурсе участвовали 56 педагогов, девять из которых стали победителями областного этапа. Трое лучших подтвердили высокий уровень профессионализма на республиканском уровне, продемонстрировав качественную подготовку и преданность своему делу.

Самое читаемое

Наверх