Большая авария на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган, в которой столкнулись пассажирский автомобиль "Альфард" и большегрузная фура, произошла в декабре прошлого года. Уголовное дело дошло до суда только спустя три с половиной месяца. Следствие очень долго выясняло, как произошло ДТП, что привело к столкновению, в котором на месте погибло три женщины. Все они оказались педагогами разных школ Костанайской области. Сегодня в суде Костанае начали исследовать материалы по этому уголовному делу. Подробности в материале корреспондента BAQ.KZ.

Уголовное дело начали рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области в начале апреля этого года. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель Туркестанской Исмаилжон Розакулов. В день трагедии он ехал на своем грузовом автомобиле марки Volvo из Екатеринбурга. В России отвозил лук, а на обратном пути загрузился кондитерскими изделиями.

Согласно материалам дела, которые начали изучать в суде Костаная, 16 декабря 2024 года около трех часов дня Розакулов не справился с управление и выехал на полосу встречного движения на отрезке трассе на границе Аулиекольского и Карасусского движения. На встречу грузовику ехал автомобиль марки Тойота-Альфард, в котором находилось семь пассажиров. Когда водителя фуры занесло на полосу встречного движения, водитель "Альфарда" начал уходить вправо, но не успел и съехал в кювет. Удар большегруза пришелся в левый бок пассажирского микроавтобуса.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, от полученных травм три женщины - Алина Абрамова, Карина Лаврик и Луиза Ашаева скончались на месте ДТП. В "Альфарде" также находилась пассажирка Мария Черепанова с 11-летним сыном, они получили серьезные травмы и их первыми забрала "скорая помощь".

35-летняя Карина Лаврик работала учителем Зареченской школы-лицея, 48-летняя Луиза Ашаева - педагогом-психологом основной школы из поселка Большая Чураковка Алтынсаринского района, 22-летняя Алина Абрамова - учителем костанайской частной школы "Айгерим-Ай". Учителя из поселков ехали в микроавтобусе в Костанай, так как рейсовые автобусы давно отменили. В связи с этим многие жители из поселков ближайших районов почти ежедневно пользовались такси-индрайвер.

Водитель "Тойоты-Альфард" Талгат Сеитов в ходе своего допроса в суде рассказал, что заметил большегрузную фуру, которая выехала ему на встречу, метров за 30 до столкновения.

"Середина декабря, небольшой гололед на трассе, в тот день еще была поземка, но видимость была нормальной. Когда заметил, что на меня едет фура, стал уходить вправо, поэтому фура врезалась в левый бок", - сказал в суде водитель "Альфарда".

По словам Сеитова, от удара он потерял сознание. Когда очнулся, увидел, что в его автомобиле нет ни крыши, ни стекол, левой бок тоже снесло. Его машина была оборудована веидеорегистратором, на котором видно, что водитель грузовой фуры выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП.

Свидетель Надежда Михайлова, которая ехала в "Альфарде" рассказала, что видела столкновение автомобилей. Сначала она тоже потеряла сознание, но, когда очнулся, поняла, что некоторые пассажиры кричат, просят вызвать скорую, но не могут выбраться из машины. Именно Надежде Михайловой удалось дотянуться до телефона , вызвать скорую помощь и позвонить в экстренную службу 112.

Подсудимый Исмаилжон Розакулов, которого на днях допросили в суде, сразу признал вину в полном объеме. Он сообщил, что заснул за рулем, хотя ехал с напарником, но, как выяснилось у него вообще не было водительского удостоверения, поэтому он не мог его подменить. По слова подсудимого, он занимается грузоперевозками около 5 лет. У него жена и трое детей, никто в семье, кроме него, не работает, поэтому он уезжал в рейсы надолго. Минимум на 10 дней, максимум на месяц.

В ночь на 15 декабря он заезжал из России в Казахстан, путь до таможенного поста занял около 6 часов, еще около трех часов он простоял в длинной очереди большегрузных машин на таможне. В это время он тоже не спал, чтобы не пропустить свою очередь и быстрее доехать поехать домой. Около 6 утра 16 декабря мужчина выехал в сторону Костаная, остановку сделал в поселке Федорока, который расположен в 80 км от областного центра. В Федорове есть гостиницы и столовые, где можно отдохнуть и перекусить, многие водители делают здесь привал. Розакулов так и сделал, пообедал в Федоровке и поспал в кабине машине примерно 4 часа. Потом решил ехать, не останавливаюсь до Костаная. Но не доехал около 100 км, заснул за рулем, и совершил наезд на "Тойоту-Альфард".

Все родственники погибших женщин, а также потерпевшие водитель Тойоты-Альфард и мама 11-летнего мальчика, который получил серьезные ушибы в аварии, заявили иски о возмещении морального вреда. Суммы исков варьируются от 2 млн тенге до 10 млн тенге. Кроме того, мама одной из погибших Ирина Лаврик во время допроса в суде, попросила назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.

"По 5 лет за каждую погибшую женщину", - объяснила свое заявления потерпевшая.

Адвокат пояснила, что такой большой срок не предусмотрен по той статье, по которой обвиняют Розакулова. Ему вменяют ст. 345 ч.4 УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Согласно УК РК по этой статье предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы и лишением права управлять транспортным средством на 7 лет.

Подсудимый Исмаилжон Розакулов, хотя и признал полностью вину и попросил прощения у родственников погибших, суммы исков о возмещении вреда не признал. Он попросил суд снизить суммы с 10 млн тенге до 2 млн тенге, а с 2 млн тенге до 100 000 тенге. Подсудимый пояснил, что это слишком большие для него деньги и он не сможет их выплатить.

Кроме того, подсудимый интересовался у родственников погибших, знали ли они, что машины с правым рулем, каким был оборудован автомобиль Сеитова "Тойота-Альфард" запрещены в Казахстане. Некоторые потерпевшие отвечали, что впервые об этом слышат. Розакулов также неоднократно говорил, что водитель "Альфарда" тоже виноват, поэтому не может проходить по делу просто свидетелем. В связи с этим адвокат подсудимого попросила назначить экспертизу, чтобы определить скорость движения автомобиля "Альфарда" во время аварии.

Если в ходе экспертизы выяснится, что водитель "Альфарда" превысил скорость, то ему, скорее всего, тоже будет грозить наказание. Но в его случае это может быть только штраф и вряд ли он разделит вину в смертельном ДТП с водителем большегрузной машины. Что касается запрета автомобилей с правым рулем, о котором заявил в суде подсудимый Розакулов, то власти Казахстана в январе прошлого года ввели запрет на импорт в страну машин с правым рулем и оборудованием. Таким образом запрет распространяется только на ввоз в страну праворульных машин и только с прошлого года. Ввезенные в Казахстан автомобили до этого запрета эксплуатировать можно, хотя нареканий на их деятельность и, в частности, на саму услугу индрайвер в последнее время стало очень много.

После завершение изучения и исследования материалов уголовного дела, которое займет около двух недель, суд перейдет к прениям сторон.