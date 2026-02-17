Три подпольных цеха по изготовлению снюса ликвидировали в Туркестанской области
У ОПГ арестовали 2 машины, купленные на доходы от преступной деятельности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в АФМ, в результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидированы 3 подпольных цеха, расположенных на территории Келесского и Ордабасинского районов.
– Незаконное производство развернулось на площади свыше 500 квадратных метров с ежедневным привлечением 20 работников. Запрещённая продукция регулярно распространялась во все регионы страны. Из незаконного оборота изъято более 1 млн единиц готовой продукции, 30 тонн табака, 2 млн упаковочных пакетов, ароматизаторы и токсичные химические примеси, а также специализированное оборудование для производства. Таким образом, объем изъятых материалов позволял изготовить до 60 млн единиц разовых доз снюсов, – говорится в сообщении агентства.
С санкции суда на две автомашины, приобретённые на доходы от деятельности нелегальных цехов, наложен арест.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: снюс содержит никотин и токсичные химические вещества, вызывает быструю зависимость, повреждает десны и слизистую, серьёзно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений организма.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- "Чувствую огромную поддержку": Шайдоров обратился к болельщикам