Три села в Восточном Казахстане будет обслуживать новый пункт пожаротушения
В ВКО открыт 139-й добровольный пункт пожаротушения.
Сегодня, 21:04
141Фото: МЧС РК
В рамках реализации программы МЧС РК "Ауыл құтқарушылары", направленной на повышение противопожарной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в сельской местности, в Шемонаихинском районе в селе Сугатовка Вавилонского сельского округа открыт добровольный пункт пожаротушения, передаёт BAQ.KZ.
Пункт пожаротушения оснащён техникой и соответствует установленным стандартам. Он станет важным элементом системы безопасности и позволит жителям села Сугатовка и близлежащих населённых пунктов Горкуново, Кенюхово чувствовать себя более защищёнными.
