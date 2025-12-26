  • 26 Декабря, 22:30

Три села в Восточном Казахстане будет обслуживать новый пункт пожаротушения

В ВКО открыт 139-й добровольный пункт пожаротушения.

В рамках реализации программы МЧС РК "Ауыл құтқарушылары", направленной на повышение противопожарной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в сельской местности, в Шемонаихинском районе в селе Сугатовка Вавилонского сельского округа открыт добровольный пункт пожаротушения, передаёт BAQ.KZ

Пункт пожаротушения оснащён техникой и соответствует установленным стандартам. Он станет важным элементом системы безопасности и позволит жителям села Сугатовка и близлежащих населённых пунктов Горкуново, Кенюхово чувствовать себя более защищёнными.

