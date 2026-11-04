Три спортсмена из Казахстана выступят на Кубке мира по триатлону в Гонконге
Мужской этап соревнований пройдет 7 ноября с участием 65 спортсменов.
4 Ноября 2026, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 Ноября 2026, 08:094 Ноября 2026, 08:09
169Фото: НОК РК
Три представителя Казахстана примут участие в очередном этапе Кубка мира по триатлону, который состоится 7–8 ноября в Гонконге, сообщает НОК РК.
На международном турнире страну представят Арлан Жанабай, Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев.
Отметим, что Арлан Жанабай недавно завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх 2026 года в Японии.
Мужские соревнования запланированы на 7 ноября. Согласно стартовому листу, за победу поборются 65 атлетов.
Самое читаемое
- Города будущего: как Астана, Алматы и Шымкент готовятся к внедрению цифровых двойников
- Новую школу на 120 ученических мест открыли в Кокшетау
- США нанесли удары по Ирану в Ормузском проливе на фоне переговоров о прекращении войны
- Двухэтажное кафе загорелось в Астане
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 ноября