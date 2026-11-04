  • Главная
  • Новости
  • Три спортсмена из Казахстана выступят на Кубке мира по триатлону в Гонконге

Три спортсмена из Казахстана выступят на Кубке мира по триатлону в Гонконге

Мужской этап соревнований пройдет 7 ноября с участием 65 спортсменов.

4 Ноября 2026, 08:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК 4 Ноября 2026, 08:09
4 Ноября 2026, 08:09
169
Фото: НОК РК

Три представителя Казахстана примут участие в очередном этапе Кубка мира по триатлону, который состоится 7–8 ноября в Гонконге, сообщает НОК РК.

На международном турнире страну представят Арлан Жанабай, Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев.

Отметим, что Арлан Жанабай недавно завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх 2026 года в Японии.

Мужские соревнования запланированы на 7 ноября. Согласно стартовому листу, за победу поборются 65 атлетов.

Самое читаемое

Наверх