Три спортсмена из Казахстана выступят на Кубке мира по триатлону в Гонконге

Три представителя Казахстана примут участие в очередном этапе Кубка мира по триатлону, который состоится 7–8 ноября в Гонконге, сообщает НОК РК.

На международном турнире страну представят Арлан Жанабай, Дарын Конысбаев и Аян Бейсенбаев.

Отметим, что Арлан Жанабай недавно завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх 2026 года в Японии.

Мужские соревнования запланированы на 7 ноября. Согласно стартовому листу, за победу поборются 65 атлетов.