Футуролог, профессор Haas School of Business, CEO Cambrian Futures Олаф Грот на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, проходящем в Астане, назвал ключевые приоритеты для развития цифрового общества, передает BAQ.KZ.

"Ваш призыв, господин Президент, превратить Казахстан в цифровое общество за три года заслуживает восхищения и требует срочных действий. Из моего недавнего взаимодействия с аппаратом Президента ясно одно: Казахстан может и должен создать собственное будущее как надежный евразийский брокер в когнитивной экономике, балансируя интересы через альянсы, укрепляя демократию, рыночную экономику и свой независимый голос на глобальной арене", - сказал эксперт.

По его мнению, первый приоритет должен заключаться в стратегическом соединении активов с глобальными экосистемами

"Богатое наследие в STEM и космической сфере, огромные запасы урана и полезных ископаемых, развитое сельское хозяйство и логистика центрального коридора — делают страну привлекательным партнёром для предпринимателей, внедряющих ИИ во всём мире. Видение министра Нурбека по созданию международной образовательной платформы — ещё один яркий пример", - сказал эксперт.

Второй приоритет – это создание вычислительных альянсов с продуманным управлением, считает Олаф Грот.

"Связь Alamut AI и AI Hub с европейской CAIRNE (ранее CLAIRE), американской инициативой Stargate, ближневосточной компанией G42, стартапами вроде Humane, а также китайскими AI-центрами может обеспечить рост производительности и масштабирование стартапов. Однако по мере пересечения этих альянсов потребуется чёткая система правил для сотрудничества и интеграции: надёжные протоколы работы с данными, защитные механизмы систем, прозрачность, согласованные механизмы экспертизы и разрешения споров. Управление — это вызов проектирования, который нельзя недооценивать", - сказал эксперт.

Третий приоритет – это быстрое и дисциплинированное исполнение, сказал профессор. Для этого критически важны отбор талантов на основе заслуг, жёсткое управление программами и система доказательных этапов в масштабах всего правительства.