В Жамбылской области всплеск подростковой преступности обернулся жёстким разбором на уровне акима, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона. Ербол Карашукеев провёл экстренное совещание после того, как за две недели в регионе произошли три трагических случая с участием несовершеннолетних.

Ребёнок – это будущее страны, забота о его безопасности, нравственном развитии и возможности учиться в спокойной обстановке должна быть приоритетом для каждого. Упущения в этой сфере недопустимы и требуют от ответственных лиц не формальных отчётов, а реальных результатов, — подчеркнул Карашукеев, отметив, что школы, родители и общество не справляются с задачей совместно.

В результате аким распорядился наказать ряд должностных лиц. Заместителю акима области Серику Салемову объявлен выговор, а акиму Тараза Бакытжану Орынбекову, акиму Шуского района Бакытжану Жанибекову, руководителю управления образования Нурбеку Оршубекову и нескольким его заместителям — строгие выговоры.

Кроме того, в регионе создадут мониторинговую группу для работы со школами и колледжами. Она займётся опросами учеников, повышением правовой грамотности и профилактикой правонарушений среди подростков.