Три железнодорожных вокзала обновили в области Улытау

В ходе реконструкции на вокзалах выполнены монтаж кровли, наружная и внутренняя отделка зданий, модернизация инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, реконструкция перронов и благоустройство прилегающей территории. При отделке применены современные долговечные, пожаробезопасные материалы казахстанского производства. Также оборудованы новые эвакуационные выходы в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Как рассказали в министерстве транспорта страны, вокзал станции Жанаарка, построенный в 1971 году, реконструирован с сохранением существующего здания площадью 315,1 кв. м. Вокзал относится к 1 типу. Через станцию ежедневно проходят 12 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Жезказганом, Павлодаром, Кызылордой, Мангистау и Бейнеу.

Вокзал станции Кызылжар, построенный в 2012 году, реконструирован с сохранением площади здания 103,8 кв. м. Вокзал относится к 3 типу. Через станцию ежедневно проходят 10 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Жезказганом, Павлодаром, Кызылордой, Мангистау и Бейнеу.

Железнодорожный вокзал станции Каражал, построенный в 1958 году, после реконструкции представляет собой современное здание площадью 395,94 кв. м. Через станцию курсируют два пассажирских поезда, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Карагандой.

Реконструкция вокзалов позволит обеспечить более высокий уровень сервиса для пассажиров, создать комфортные условия пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры и повысить качество транспортного обслуживания жителей и гостей области Улытау.