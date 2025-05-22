  • 22 Мая, 23:21
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Триллионы на рост: "Байтерек" реализует крупнейшее инвестирование за всю историю

Олжас Бектенов обозначил приоритетную задачу холдинга "Байтерек" по финансированию реального сектора экономики.

Сегодня, 12:56
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Триллионы на рост: "Байтерек" реализует крупнейшее инвестирование за всю историю Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56
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Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает BAQ.KZ. Внимание уделено реализации поручений Главы государства по финансированию реального сектора экономики.

🔷Члены Совета директоров были проинформированы о проводимой холдингом работе по увеличению охвата бизнеса инструментами господдержки. За три месяца текущего года общая сумма, направленная на поддержку МСБ, составила 439 млрд тенге, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Через Банк Развития Казахстана профинансировано 9 инвестиционных проектов и 9 экспортных операций на 292,1 млрд тенге. По линии Фонда развития промышленности предоставлены 75 лизинговых операций и займов на 94,5 млрд тенге.

В целях реализации поставленных Президентом задач по развитию агропромышленного сектора господдержкой охвачено более 3,2 тыс. субъектов АПК. Сельхозтоваропроизводители профинансированы на сумму 233,4 млрд тенге, в том числе на весенне-полевые работы направлено 134,9 млрд тенге. В результате принятых мер казахстанскими аграриями приобретено свыше 1,2 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования.

В этом году на инвестирование крупных промышленных и инфраструктурных проектов впервые через инструменты НУХ "Байтерек" выделяется сумма в размере 8 трлн тенге. В результате данных мер ожидается эффект в виде динамичного роста экономики и создания новых рабочих мест.

"Одна из приоритетных задач, которая сейчас Холдингом реализуется – это финансирование реального сектора экономики. Из 8 трлн тенге, которые запланированы для инвестирования в экономику, на реализацию ряда очень важных индустриальных, инфраструктурных проектов в стране, освоение приближается уже к 2 трлн тенге. Темпы неплохие с учетом того, что строительный сезон только вошел в активную фазу.

Я бы хотел акцентировать внимание на необходимости четкой, слаженной работы всех дочерних структур "Байтерек". Эта задача непростая в нынешней ситуации, но мы свои обязательства выполним. Холдинг, я уверен, при условии выполнения государством своих обязательств по докапитализации, выполнит задачу по финансированию экономики на 8 трлн",  - подчеркнул Олжас Бектенов.📌

Министерствам национальной экономики и финансов поручено обеспечить своевременную капитализацию Холдинга.

Отдельное внимание уделено проводимой работе по реализации жилищной политики. Так, за 1 квартал текущего года жильем обеспечены более 11,8 тыс. казахстанских семей. АО "Отбасы банк" выданы займы на сумму 225,2 млрд тенге, "Казахстанской жилищной компанией" предоставлены гарантии на 27,6 млрд тенге.🔘

По итогам заседания Совета директоров в целях дальнейшего повышения результативности принят ряд документов по организационным, финансовым вопросам и совершенствованию инвестиционной политики Холдинга.

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