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  • Трое мужчин не смогли самостоятельно выбраться из полного воды оврага в ЗКО

Трое мужчин не смогли самостоятельно выбраться из полного воды оврага в ЗКО

Сотрудники МЧС пришли на помощь путникам.

Сегодня 2026, 14:15
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 14:15
Сегодня 2026, 14:15
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Фото: Pixabay.com

Ранним утром в Акжаикском районе, на территории Кабыршактинского сельского округа вблизи Битикского водохранилища, внедорожник съехал в овраг, заполненный водой.

На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Они эвакуировали людей из опасной зоны и с помощью спецтехники вытащили автомобиль на безопасный участок дороги.

В салоне находились трое мужчин 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Никто из них не пострадал. После завершения работ медицинская помощь им не потребовалась.

ДЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность при движении рядом с водоемами и по грунтовым дорогам. Особое внимание следует уделять безопасности в темное время суток и при плохой видимости.

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