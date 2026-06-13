Трое мужчин не смогли самостоятельно выбраться из полного воды оврага в ЗКО
Сотрудники МЧС пришли на помощь путникам.
Сегодня 2026, 14:15
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Сегодня 2026, 14:15Сегодня 2026, 14:15
198Фото: Pixabay.com
Ранним утром в Акжаикском районе, на территории Кабыршактинского сельского округа вблизи Битикского водохранилища, внедорожник съехал в овраг, заполненный водой.
На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Они эвакуировали людей из опасной зоны и с помощью спецтехники вытащили автомобиль на безопасный участок дороги.
В салоне находились трое мужчин 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Никто из них не пострадал. После завершения работ медицинская помощь им не потребовалась.
ДЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность при движении рядом с водоемами и по грунтовым дорогам. Особое внимание следует уделять безопасности в темное время суток и при плохой видимости.
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