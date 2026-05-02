Трое подростков заблудились в горах Алматы ночью

Ночью на пульт экстренных служб поступило тревожное сообщение: в горах Алматинской области, на перевале Шукур высота 3100 метров над уровнем моря, трое подростков оказались в затруднительной ситуации и не могли самостоятельно спуститься. Молодые туристы запросили помощь спасателей, передает BAQ.KZ.

На место незамедлительно были направлены сотрудники Службы спасения ДЧС г. Алматы. Несмотря на тёмное время суток и сложные горные условия, спасательная операция была проведена оперативно и слаженно.

Спасатели обнаружили подростков в горах и благополучно сопроводили их вниз, в район ущелья Алма-Арасан.

Медицинская помощь подросткам не потребовалась.