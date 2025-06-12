Трое полицейских в Улытау пытали задержанного в туалете райотдела
Сотрудники полиции получили по 5 лет за пытки в отделе полиции.
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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников полиции Т., А. и Х., обвиняемых в совершении пыток с причинением вреда здоровью средней тяжести. Суд признал их виновными по статье 146, часть 3, пункты 1 и 3, передает BAQ.KZ.
Суд установил, что 14 августа 2024 года, в ночное время, в помещении туалета районного отдела полиции Жанааркинского района, трое полицейских, действуя группой лиц, подвергли задержанного М. пыткам. Потерпевшему были причинены как физические, так и психические страдания, а также вред здоровью средней тяжести.
Вина подсудимых была подтверждена показаниями потерпевшего и свидетелей, заключениями судебно-медицинских экспертиз и вещественными доказательствами.
Гособвинение просило назначить каждому из обвиняемых 6 лет лишения свободы с дополнительным наказанием — лишением права занимать должности в госсекторе и правоохранительных органах на 3 года. Сами подсудимые вину не признали и настаивали на оправдании.
С учетом наличия у двух из подсудимых малолетних детей и других смягчающих обстоятельств, а также отягчающего факта нарушения присяги, суд с участием присяжных признал всех троих виновными. Им назначено наказание — 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в госсекторе и правоохранительных органах на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее алматинских полицейских осудили за пытки задержанного.
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