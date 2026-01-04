  • 4 Января, 16:49

Троих мужчин искали пять часов в области Улытау

Спасатели лопатами расчищали занесённые снегом дороги.

Фото: МЧС РК

В ночь с 3 на 4 января в Улытау в районе села Бостумсык была организована масштабная операция по поиску троих мужчин 1997, 1972 и 1968 годов рождения которые выехали на поиски лошадей, но не вернулись вовремя, передаёт BAQ.KZ.

К поискам незамедлительно были привлечены силы и средства МЧС, МИО и ДП. В условиях сложной проходимости спасатели лопатами расчищали занесённые снегом дороги, прокладывая путь пешком и обеспечивая продвижение поисковых групп. Также применялся беспилотный летательный аппарат.

Через 5 часов поисков пропавшие были найдены в степной местности, примерно в 30 километров от села Каракенгир. В медицинской помощи они не нуждались.

