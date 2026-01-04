Троих мужчин искали пять часов в области Улытау
Спасатели лопатами расчищали занесённые снегом дороги.
Сегодня, 15:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
114Фото: МЧС РК
В ночь с 3 на 4 января в Улытау в районе села Бостумсык была организована масштабная операция по поиску троих мужчин 1997, 1972 и 1968 годов рождения которые выехали на поиски лошадей, но не вернулись вовремя, передаёт BAQ.KZ.
К поискам незамедлительно были привлечены силы и средства МЧС, МИО и ДП. В условиях сложной проходимости спасатели лопатами расчищали занесённые снегом дороги, прокладывая путь пешком и обеспечивая продвижение поисковых групп. Также применялся беспилотный летательный аппарат.
Через 5 часов поисков пропавшие были найдены в степной местности, примерно в 30 километров от села Каракенгир. В медицинской помощи они не нуждались.
Самое читаемое
- МИД России потребовал от США освободить Мадуро
- Президент Венесуэлы ввёл чрезвычайное положение в стране и обвинил США в военной агрессии
- Трамп рассказал, как США за 47 секунд взорвали дверь бункера Мадуро
- Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Мадуро и его жены
- Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев