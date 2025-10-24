  • 25 Октября, 01:07

Троих пострадавших в аварии на хромтауской трассе вертолётом доставят в Актобе

Вчера, 23:22
АВТОР
diapazon.kz Вчера, 23:22
Вчера, 23:22
98
Фото: diapazon.kz

Трёх пациентов, пострадавших в ДТП на трассе под Хромтау, сегодня доставят вертолётом в Актобе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон". Среди них — 16-летний подросток. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Ерлан Султангереев.

С места аварии, где 23 октября погибли 12 человек, в Хромтаускую райбольницу доставили шестерых пострадавших — пятерых взрослых и одного подростка. По словам Султангереева, решение о транспортировке принято совместно с Минздравом и Национальным центром экстренной медицины.

Состояние пациентов разное: есть тяжёлые, есть средней степени тяжести. Все получают необходимое лечение. Постоянно проводится консилиум со специалистами из Астаны. При необходимости транспортировка в столицу будет организована, — отметил он.

Пятеро пациентов утром находились в реанимации, одного перевели в отделение травматологии.

