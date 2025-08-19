  • 20 Августа, 01:08

Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай

Еще трое госпитализированы.

Фото: Минздрав РК

В селе Бестерек Урджарского района области Абай водитель автомобиля Toyota совершил наезд на группу детей, передаёт передает BAQ.KZ. 

Сообщается, что 55-летний водитель автомобиля Toyota потерял управление и врезался в группу детей, которые находились у ворот дома, в десяти метрах от проезжей части. В результате происшествия трое детей погибли, ещё трое госпитализированы.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания медицинской помощи пострадавшим детям в регион был направлен самолёт С-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны. На его борту находится специализированная бригада медиков - реаниматолог, нейрохирург и травматолог.

