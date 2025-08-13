12 августа 2025 года в 17:00 на станции ВБ ГЭС-2, расположенной на реке Малый Баскан в селе Екиаша Сарканского района, произошёл локальный разрыв водопровода, передает BAQ.KZ.

Как отметили в ДП региона, публикации в соцсетях вызвали обеспокоенность у части жителей, однако фактическая ситуация оказалась значительно менее серьёзной, чем распространяемая информация.

Специалисты по безопасности ТОО "Baskan Power" оперативно перекрыли подачу воды с верхнего водозабора, что позволило предотвратить выход воды за пределы территории станции. Жилые дома и хозяйства, находящиеся поблизости, не пострадали, угрозы населению и экологической безопасности нет.

Технический директор компании Данияр Досабаев пояснил, что произошёл технологический прорыв трубопровода, в результате чего вода попала внутрь зданий ГЭС и на прилегающую территорию. Персонал оперативно обесточил станцию и прекратил подачу воды, а уже к 18:00 трубопровод был полностью обезвожен. Внутри станции вода откачана, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

В результате инцидента ущерба местным жителям нет, затопления жилых домов не зафиксировано, вода полностью ушла в русло реки.

В компании призвали доверять только проверенной информации из официальных источников, чтобы избежать распространения ложных сведений и ненужной паники. Все службы работают в штатном режиме.