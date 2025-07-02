В Жетысуской области близится к завершению реконструкция магистральных теплосетей в городе Уштобе, где износ трубопроводов достигал критических 50%. На модернизацию системы отопления дополнительно выделено порядка 210 млн тенге из резерва Правительства, передает BAQ.KZ.

Такое решение принято во исполнение поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по модернизации инженерных сетей в регионах. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Централизованное теплоснабжение в Уштобе, где проживают около 30 тысяч человек, обеспечивает котельная ТОО "Жылыту орталығы". Общая протяжённость теплосетей в городе составляет 15,3 километра.

Особое внимание сейчас уделено реконструкции ключевого участка – магистральной теплотрассы протяжённостью 1,7 км, износ которой уже привел к множественным аварийным отключениям. Для повышения мощности отопления в 2024 году была установлена новая блочно-модульная газовая котельная мощностью 12 Гкал/ч, однако без замены старых труб запустить систему на полную мощность было невозможно.

Общая стоимость проекта составляет 870 млн тенге, из которых 70% профинансировано из республиканского бюджета, ещё 30% — из местного.

По данным акимата Жетысуской области, на сегодняшний день выполнено 76% всех запланированных работ: уже проложено 1,3 километра новых труб. Полное завершение реконструкции ожидается в августе текущего года.

В результате модернизации 349 абонентов – это 282 жилых дома и 67 организаций – получат стабильное и бесперебойное теплоснабжение. Кроме того, снизится риск аварий, улучшится энергоэффективность и надежность всей системы.

Власти обещают, что к наступлению отопительного сезона город будет полностью готов.