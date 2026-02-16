Работники ТЭЦ-3 поддержали реформы и проведение референдума по новой Конституции
Энергетики отметили важность новой редакции Конституции для устойчивого развития страны.
Трудовой коллектив ТЭЦ-3 АО «Астана-Энергия» выступил в поддержку проекта новой Конституции Казахстана и предстоящего референдума. Об этом заявили представители предприятия в ходе общения с Премьер-министром Олжасом Бектеновым, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Главный инженер ТЭЦ-3 АО «Астана-Энергия» Назымбек Касенов отметил, что для устойчивого развития государства, как и для энергетической отрасли, необходимы чёткие правила, дисциплина и распределённая ответственность.
«В энергетике это баланс мощности и нагрузок, в государстве – баланс полномочий и институтов. Конституция задаёт эту архитектуру. Предлагаемые изменения формируют фундамент стабильного и справедливого развития», – подчеркнул он.
По его словам, Конституция формирует архитектуру всей системы государственного управления и закладывает прочную правовую основу для дальнейшего развития страны.
Свою позицию также озвучила делопроизводитель цеха тепловой автоматики и измерений ТЭЦ-3 АО «Астана-Энергия» Мария Цыбина.
«Конституция – это наш главный документ, определяющий направление развития нашей страны. Считаю, что конституционные изменения укрепляют связь между государством и народом и открывают путь для уверенного шага в будущее», – заявила Мария Цыбина.
В свою очередь Премьер-министр подчеркнул важность активного участия граждан в референдуме, который состоится пятнадцатого марта. Он напомнил, что Казахстан проходит важный политический этап, связанный с масштабными реформами Президента Касым-Жомарт Токаев, направленными на построение Справедливого и Сильного Казахстана.
По словам Олжаса Бектенова, ключевой ценностью новой редакции Конституции остаётся человек – его жизнь, здоровье, права и свободы. В документе чётко закреплено, что народ Казахстана является единственным источником государственной власти и носителем суверенитета, что отражает принципиально новый подход государства к развитию человеческого капитала и поддержке граждан.
