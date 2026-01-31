Спасатели МЧС пришли на помощь трехлетнему ребенку. В Караганде, на улице Аманжолова, в одном из многоэтажных домов поступило сообщение о том, что в закрытой квартире остался маленький ребенок 2023 г.р., передаёт BAQ.KZ.

Как выяснилось, мать ребенка на короткое время вышла из квартиры, но за это время ребёнок по неосторожности закрыл дверь изнутри. Волнующаяся мать немедленно обратилась за помощью к спасателям.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя лестницу, спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри. Ребенок не пострадал.