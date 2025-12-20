В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ознакомился с реализацией ключевых инвестиционных проектов агропромышленного комплекса региона.Первым объектом посещения стал молочный завод ТОО "Eurasian Milk" — единственный в области производитель твердых сортов сыра, передаёт BAQ.KZ.

Объем инвестиций в проект мощностью 12 тыс. тонн в год составил 5,2 млрд тенге. Уровень технологического оснащения предприятия является одним из самых передовых в Казахстане: все линии поставлены ведущими европейскими производителями, а подобная комплектация не имеет аналогов в республике. Производство ориентировано на выпуск полностью натуральной и высококачественной продукции исключительно из сырья, поставляемого фермами Северо-Казахстанской области.

Производственные мощности позволяют поставлять продукцию во все регионы страны.

"Запуск таких производств — это прямое исполнение поручений Президента по развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Это новые рабочие места, инвестиции и добавленная стоимость, а также конкретный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны. Особо важно, что предприятие использует местное сырьё и современные технологии, повышая конкурентоспособность отечественной продукции", — отметил Айдарбек Сапаров.

Вторым объектом рабочей поездки стал тепличный комплекс ТОО "Зеленый Север" — единственная теплица четвертого поколения в регионе. Проект был реализован в 2022–2023 годах. Общая стоимость инвестиций составила 7,2 млрд тенге, из которых 5,8 млрд тенге привлечены в виде займа через СПК "Солтүстік".

Площадь тепличного комплекса составляет 3,7 га.

В настоящее время в теплице выращиваются огурцы, в перспективе планируется расширение ассортимента.

Мощность комплекса достигает до 3 тыс. тонн огурцов в год, что позволяет покрывать до 30% потребности региона. Продукция реализуется в торговых сетях области, способствуя сезонному сдерживанию цен и укреплению продовольственной безопасности.

Третьим объектом посещения стала грибная ферма, открытая в этот же день на территории СЭЗ "Qyzyljar". Проект реализован по инициативе отечественного инвестора и направлен на развитие переработки, импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности страны. Объем инвестиций составил 11 млрд тенге, при этом половина средств привлечена за счет механизмов государственной поддержки, включая программу по тиражированию опыта СКО.

Производство оснащено современным оборудованием из Польши, посадочный материал завезен из Европы. После выхода на проектную мощность ферма сможет производить до 2 400 тонн шампиньонов и 4 000 тонн компоста в год, обеспечивая около 25% потребности страны в грибной продукции. В рамках проекта создано 65 постоянных рабочих мест.

Министр подчеркнул, что реализация подобных проектов является результатом системной работы по развитию агропромышленного комплекса, поддержке отечественных инвесторов и созданию современных производств с высокой добавленной стоимостью.