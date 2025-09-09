Целевые накопления растут медленно: сколько получили дети из Нацфонда
Сегодня, 14:03
Детям, которым в 2023 году впервые поступили средства из Национального фонда (за исключением родившихся в 2006 году), в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США, передает BAQ.KZ.
В результате размер целевых накоплений составил:
- для ребенка, родившегося в 2006 году — 100,52 доллара США;
- для родившегося в 2007 году — 232,94 доллара США.
В Министерстве финансов уточнили, что совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих целевых накоплениях через личный кабинет на интернет-ресурсах ЕНПФ или электронного правительства.
После этого необходимо обратиться к уполномоченному оператору: открыть банковский счет в долларах США; подать онлайн-заявление на выплату средств для улучшения жилищных условий или оплаты образования.
