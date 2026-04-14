В Астане прошёл масштабный круглый стол, объединивший представителей почти 90 вузов страны для обсуждения вклада системы высшего образования в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), передает корреспондент BAQ.KZ.

10 апреля в столице состоялось мероприятие на тему «Вклад вузов в реализацию Целей устойчивого развития». Впервые на одной площадке собрались представители 89 университетов — всего 114 участников. Основной целью встречи стало обсуждение роли вузов в достижении ЦУР и выработка практических решений для их внедрения.

С приветственными словами выступили вице-министр национальной экономики РК А.К. Дарбаев, Постоянный координатор ООН в Казахстане С. Раднарагча, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане К. Вавьерниа, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК А. Абылайхан, а также председатель правления Института экономических исследований Б.Б. Баткеев.

В ходе панельных сессий и интерактивного воркшопа участники обсудили ключевые направления развития. В центре внимания — интеграция принципов устойчивого развития в управление университетами, подготовка кадров и развитие навыков будущего, вклад науки и студентов в устойчивое развитие, а также вопросы партнёрства и развития человеческого капитала.

Организаторами мероприятия выступили Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан и АО «Институт экономических исследований» при поддержке Страновой команды ООН в Казахстане.

По итогам встречи были выработаны практико-ориентированные рекомендации, направленные на внедрение принципов устойчивого развития в систему высшего образования страны.

Как отметила директор департамента развития социальной сферы, правоохранительных и специальных органов Министерства национальной экономики РК Нургуль Жанназарова, обсуждённые в ходе интерактивной работы вопросы остаются крайне актуальными, а активное участие представителей вузов свидетельствует о готовности системы образования к трансформации.

Участники подчеркнули, что системная интеграция ЦУР в образовательную и научную повестку позволит усилить роль университетов в социально-экономическом развитии Казахстана.