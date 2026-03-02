Цена на золото резко выросла на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке
Спотовая цена золота превысила 5,3 тысячи долларов за одну тройскую унцию.
Мировые цены на золото резко выросли после усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Инвесторы начали активно переходить в так называемые «защитные активы», к которым традиционно относится золото, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на данные международных рынков.
По данным торгов, спотовая цена золота превысила $5,3 тыс. за тройскую унцию, а фьючерсы на драгоценный металл поднялись выше $5,34 тыс., показав рост более чем на 1–2% в ходе торгов.
Рост цен произошёл на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. После ударов США и Израиля по Ирану геополитическая ситуация в регионе резко ухудшилась, что усилило неопределённость на мировых рынках. В результате инвесторы начали активно переводить средства в безопасные активы, включая золото.
Дополнительное давление на рынки оказывают риски для глобальной торговли и энергетических поставок, включая возможные перебои с транспортировкой нефти через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой энергетики.
Аналитики отмечают, что золото традиционно растёт в цене в периоды геополитической нестабильности и экономической неопределённости. В случае дальнейшей эскалации конфликта спрос на драгоценный металл может продолжить увеличиваться.
