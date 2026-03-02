Мировые цены на золото резко выросли после усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Инвесторы начали активно переходить в так называемые «защитные активы», к которым традиционно относится золото, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на данные международных рынков.

По данным торгов, спотовая цена золота превысила $5,3 тыс. за тройскую унцию, а фьючерсы на драгоценный металл поднялись выше $5,34 тыс., показав рост более чем на 1–2% в ходе торгов.

Рост цен произошёл на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. После ударов США и Израиля по Ирану геополитическая ситуация в регионе резко ухудшилась, что усилило неопределённость на мировых рынках. В результате инвесторы начали активно переводить средства в безопасные активы, включая золото.

Дополнительное давление на рынки оказывают риски для глобальной торговли и энергетических поставок, включая возможные перебои с транспортировкой нефти через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой энергетики.

Аналитики отмечают, что золото традиционно растёт в цене в периоды геополитической нестабильности и экономической неопределённости. В случае дальнейшей эскалации конфликта спрос на драгоценный металл может продолжить увеличиваться.