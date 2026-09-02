Цена нефти Brent за сутки выросла более чем на 4%

Мировые цены на нефть продолжают стремительно расти. К утру 2 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent достигла 95,45 доллара за баррель, следует из данных торгов.

За сутки Brent прибавила 4,24%, или 3,88 доллара. В ходе торгов котировки поднимались еще выше – примерно до 96–97 долларов за баррель, после чего несколько скорректировались.

Рост особенно заметен на фоне показателей предыдущего дня. Утром 1 сентября Brent торговалась примерно по 91,22–91,23 доллара за баррель. Получается, всего за сутки цена увеличилась более чем на 4 доллара, или примерно на 4,6%.

Почти 10% за неделю

Динамика за более продолжительный период также показывает существенное подорожание нефти. Согласно данным на графике, за последнюю неделю Brent прибавила 9,79%, за месяц – 5,91%.

За шесть месяцев стоимость нефти выросла на 22,78%, а за год – сразу на 38,05%.

Еще 28 августа баррель Brent стоил около 88,19 доллара. Накануне рост котировок связывали с новым обострением ситуации на Ближнем Востоке и опасениями участников рынка относительно стабильности поставок. Особое внимание инвесторов было сосредоточено на ситуации вокруг Ормузского пролива.

Если нынешняя динамика сохранится, в центре внимания рынка окажется отметка 100 долларов за баррель, до которой Brent сейчас не хватает около 4,5 доллара.