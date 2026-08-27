После резкого падения: сколько стоит нефть утром 27 августа
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Мировые цены на нефть утром 27 августа демонстрируют небольшое снижение. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent держится выше 86 долларов за баррель, передает BAQ.KZ.
По данным торгов, около 09:00 по времени Астаны Brent стоила 86,49–86,50 доллара за баррель. Снижение составляло около 0,5%, или 44–45 центов.
При этом по сравнению с утром предыдущего дня нефть заметно подорожала. 26 августа в это же время Brent торговалась примерно по 85,18–85,19 доллара за баррель. Таким образом, текущая стоимость примерно на 1,3 доллара выше вчерашнего утреннего уровня.
В течение последних суток котировки демонстрировали заметные колебания. Как следует из графика, вечером 26 августа цена Brent поднималась выше 87 долларов за баррель. В 22:45 стоимость составляла около 87,31 доллара, после чего котировки вновь пошли вниз.
При этом за последние несколько дней нефть существенно подешевела. Утром 25 августа Brent торговалась в районе 90,86 доллара за баррель. Таким образом, по сравнению с уровнем двухдневной давности стоимость барреля сейчас ниже примерно на 4,4 доллара, или почти на 5%.
Данные графика также показывают, что за неделю Brent потеряла около 6%, а за последние три месяца снижение составляет более 8%.
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