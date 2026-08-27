После резкого падения: сколько стоит нефть утром 27 августа

Мировые цены на нефть утром 27 августа демонстрируют небольшое снижение. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent держится выше 86 долларов за баррель, передает BAQ.KZ.

По данным торгов, около 09:00 по времени Астаны Brent стоила 86,49–86,50 доллара за баррель. Снижение составляло около 0,5%, или 44–45 центов.

При этом по сравнению с утром предыдущего дня нефть заметно подорожала. 26 августа в это же время Brent торговалась примерно по 85,18–85,19 доллара за баррель. Таким образом, текущая стоимость примерно на 1,3 доллара выше вчерашнего утреннего уровня.

В течение последних суток котировки демонстрировали заметные колебания. Как следует из графика, вечером 26 августа цена Brent поднималась выше 87 долларов за баррель. В 22:45 стоимость составляла около 87,31 доллара, после чего котировки вновь пошли вниз.

При этом за последние несколько дней нефть существенно подешевела. Утром 25 августа Brent торговалась в районе 90,86 доллара за баррель. Таким образом, по сравнению с уровнем двухдневной давности стоимость барреля сейчас ниже примерно на 4,4 доллара, или почти на 5%.

Данные графика также показывают, что за неделю Brent потеряла около 6%, а за последние три месяца снижение составляет более 8%.