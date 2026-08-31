Нефть рванула вверх: Brent подорожала почти на 5% за день
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Мировые цены на нефть продолжили рост. Утром 31 августа стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель, передает BAQ.KZ.
По данным торгов, около 09:05 по времени Астаны Brent стоила 90,14 доллара за баррель. За день котировки прибавили 4,02 доллара, или 4,67%.
Рост особенно заметен по сравнению с показателями трехдневной давности. Утром 28 августа Brent торговалась по 88,19 доллара за баррель. Таким образом, с того момента нефть подорожала примерно на 1,95 доллара, или на 2,2%.
При этом котировки вернулись к уровням начала прошлой недели. Напомним, утром 25 августа баррель Brent стоил около 90,86 доллара. Затем цена снижалась: 27 августа она составляла примерно 86,5 доллара, а в ходе торгов опускалась примерно до 85,5 доллара. После этого началось восстановление. 28 августа Brent преодолела отметку в 88 долларов.
Согласно представленным данным торгов, за последний день Brent прибавила около 4,7%. За неделю при этом котировки остаются в небольшом минусе – примерно 0,4%, тогда как за шесть месяцев нефть подорожала более чем на 24%.
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